Экс-президент "Радио Свобода" в Европе: чиновники США были готовы зарегистрировать "Крым.Реалии" по российскому законодательству

27 января, 2021, 14:58

По словам бывшего президента "Радио Свобода" Теда Липиена, чиновники в США были готовы зарегистрировать "Крым.Реалии" по российскому законодательству для его легализации в правовом поле РФ

Об этом экс-президент "Радио Свобода" Тед Липиен написал в колонке на Washington Examiner, передает "Детектор медиа".

"Некоторые люди внутри и за пределами правительства США выступали за то, чтобы "Радио Свобода Европа / Радио Свобода" соответствовало новому карательном российскому законодательству, нацеленному на эту торговую марку. Они утверждали, что торговая марка должна договориться, чтобы зарегистрировать свой специальный проект новостей о Крыме как иностранного агента, чтобы удовлетворить все новые российские юридические требования. Те же лица также были готовы обозначить содержание крымских новостей этой торговой марки как содержание России, а не Украины. Они говорили это неохотно, но другого выбора не видели ", - отметил Липиен.

по его словам, они объясняли свою позицию, утверждая, что так "Радио Свобода" смогло бы легально продолжить работать в России.

"Я решительно сопротивлялся давлению подчиняться шантажу со стороны Кремля, предназначенному для того, чтобы заставить торговую марку признать незаконную аннексию президентом России Владимиром Путиным Крыма, суверенной части территории Украины, которая сейчас находится под российской оккупацией", - отметил Тед Липиен.

Медийник заявил, что был готов пойти на закрытие московского отделения "Радио Свобода" и работать на российский сегмент с помощью журналистов и волонтеров, которые живут в России. Липиен добавил, что выступал против цензуры программ российского отдела "Радио Свобода" в угоду Кремлю.

"Агентство США по глобальным СМИ, которое предоставляет гранты от Конгресса, позволило Кремлю загнать себя в законодательную ловушку. Федеральное агентство и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" уже потратили огромные суммы денег налогоплательщиков на соблюдение новых российских законов, в конечном итоге разработанных для того, чтобы заставить торговую марку унизить себя, потерять свой авторитет и признать аннексию Крыма Путиным. Если новая администрация Байдена не сможет убедить Кремль изменить свой репрессивный закон о СМИ, что маловероятно, учитывая недавний арест оппозиционера Алексея Навального, журналистов в России ждет опасное будущее", - заявил Липиен.

Экс-президент "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" призвал своих преемников и администрацию новоизбранного президента США Джо Байдена не подчиняться шантажу россиян.

"Подчинение шантажу Путина уничтожит гордое историческое наследие "Радио Свобода" и будет угрожать ее доверию и будущему", - резюмировал он.

Проект "Крым.Реалии" появился в марте 2014 года после оккупации Россией Крыма. На данный момент крымская команда "Радио Свобода" создает контент на русском, украинском и крымскотатарском языках; готовит две еженедельные телевизионные программы, а с сентября 2015-го совместно с "Украинским радио" запустила "Радио Крым. Реалии". Радио проекта вещает на территорию полуострова 24/7, а программа телепроекта выходит на украинских телеканалах.

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