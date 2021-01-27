Для борьбы с пандемиями: Билл Гейтс предложил создать систему, способную тестировать до 20% населения Земли еженедельно

27 января, 2021, 13:13

Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил создать наднациональную систему, способную предотвратить вспышку новой пандемии в мире, а также резерв из 3 тыс. врачей, готовых к борьбе с инфекциями

Об идее миллиардера-филантропа Гейтса рассказывает Bloomberg, передает "Бабель".

Гейтс отметил, что пандемия коронавируса стоила человечеству $27 трлн. Он отметил, что готовность к вспышкам опасных инфекций следует воспринимать как необходимость обороны на случай войны. Миллиардер предлагает создать систему, которая позволит тестировать пятую часть населения планеты всего за неделю. По его словам, содержать такую систему будет стоить десятки миллиардов долларов в год, поэтому эти затраты оправданы.

"Мир не был готов к пандемии COVID-19. В следующий раз мы будем действовать иначе", - сказал он.

"Мир должен потратить миллиарды, чтобы сохранить триллионы", - подчеркнул миллиардер, обосновывая необходимость создания резерва из 3 тыс. врачей, готовых к немедленной борьбы с новыми инфекциями. Это будет стоить миру десятки миллиардов долларов ежегодно.

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