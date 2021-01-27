Без касс и с самообслуживанием: ПриватБанк открыл первое цифровое отделение в Киеве

27 января, 2021, 15:16

ПриватБанк открыл в центре Киева по ул. Площадь Независимости, 2, первое в Украине цифровое банковское отделение

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, цифровое отделение работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями - мультитачбарамы, диджител-экранами и киосками самообслуживания. Отмечается, что клиенты смогут не только получить финансовые услуги в цифровом формате, но и воспользоваться хабом для работы и общения.

При входе в отделение банк будет распознавать клиента с помощью биометрии, а также предложит самые популярные операции через Приват24. После выбора необходимой услуги, ее можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбаром или обратиться за помощью к хостес. Для наличных операций отделения оборудованы несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить счет или получить наличные.

По словам заместителя главы правления ПриватБанка по развитию бизнеса Развана Мунтеану, формат этого отделения будет помогать банка изучить, какими именно новыми технологиями будет удобно пользоваться клиентам.

"Мы не говорим, что именно такие отделения появятся по всей Украине через 5 лет, но мы уверены, что лучшие из тех концепций, сервисных моделей и технологий, которые здесь тестируются, действительно быстро будут внедрены по всей сети", - цитирует пресс-служба слова Мунтеану.

Кроме цифровых финансовых услуг, новое отделение будет работать как коворкинг, где будет все для обучения и развития, проведения деловых встреч и диджитальна игровая комната. Также созданы условия для широкого доступа в банк для людей с инвалидностью. В дальнейшем клиентам отделения предлагаться дистанционные тренинги и "живые" воркшопы с ведущими экспертами по финансам и инноваций.

В пресс-службе отметили, что отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. Помещение оснащено дезинфекторами, оборудованием для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.

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