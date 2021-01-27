AstraZeneca опровергла информацию об отказе от переговоров с Еврокомиссией

Об этом сообщает The Guardian .

"Мы можем подтвердить, что мы не отказывались от участия и сегодня будем присутствовать на переговорах с Еврокомиссией", - сказал представитель AstraZeneca.

Ранее издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщил, что представители AstraZeneca отказались проводить встречи с ЕС.

Отмечалось, что вместо встречи с чиновниками ЕС компания собиралась предоставить письменный ответ на запрос еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, в котором и требует предоставить дополнительную информацию о прогнозируемом сокращении поставок вакцины в ЕС на 60% в первом квартале 2021 года.

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