AstraZeneca опровергла информацию об отказе от переговоров с Еврокомиссией
27 января, 2021, 16:47
Фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла информацию об отказе проводить экстренные консультации с самыми высокими должностными лицами Еврокомиссии
Об этом сообщает The Guardian .
"Мы можем подтвердить, что мы не отказывались от участия и сегодня будем присутствовать на переговорах с Еврокомиссией", - сказал представитель AstraZeneca.
Ранее издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщил, что представители AstraZeneca отказались проводить встречи с ЕС.
Отмечалось, что вместо встречи с чиновниками ЕС компания собиралась предоставить письменный ответ на запрос еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, в котором и требует предоставить дополнительную информацию о прогнозируемом сокращении поставок вакцины в ЕС на 60% в первом квартале 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-