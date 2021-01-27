Аграрный комитет Рады просит отстранить от должности своего руководителя Сольского

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал член комитета, нардеп Вадим Ивченко.

Члены аграрного комитета Верховной Рады проголосовали за выражение недоверия главе комитета нардепу Николаю Сольскому.

Решение будет направлено главе Рады Дмитрию Разумкову, который должен поставить вопрос на голосование. Если 226 нардепов поддержат соответствующее постановление, будет назначен новый глава комитета.

Мотивацией стала, как заявил Ивченко, низкая эффективность работы комитета и лоббизм отдельных законов. Поддержали решение большинство членов комитета

Все депутаты от фракции "Слуга народа" проголосовали "за". Также поддержали отстранения несколько других парламентариев, в том числе из фракции "Батькивщина".

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