Администрация Байдена хочет убрать одного из основателей Демократической партии с 20-долларовой банкноты

27 января, 2021, 11:21

Министерство финансов США хочет заменить портрет первого президента-демократа и одного из основателей Демократической партии Эндрю Джексона на 20-долларовой банкноте на фото темнокожей активистки и борца против рабства Гарриет Табмен

Об этом пишет The Guardian.

Идея поместить на 20-долларовую купюру портрет Табмен появилась в 2016 году, во время президентства Барака Обамы. Дональд Трамп блокировал это решение, пока был президентом США, а действующий глава Белого дома Джо Байден хочет возобновить проект.

"Важно, чтобы наши банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны", - отметила пресс-секретарь Белого дома Псаки.

Гарриет Табмен - аболиционистка и политическая активистка XIX века, сбежавшая из рабства и участвовавшая в спасении десятков рабов, для чего использовала сеть активистов и приюты, известные как Подземная железная дорога.

После переезда в Белый дом Джо Байден убрал из Овального кабинета портрет Эндрю Джексона, который повесил туда Дональд Трамп. Церемония инаугурации Байдена прошла 20 января.

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