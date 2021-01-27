Администрация Байдена хочет убрать одного из основателей Демократической партии с 20-долларовой банкноты
Об этом пишет The Guardian.
Идея поместить на 20-долларовую купюру портрет Табмен появилась в 2016 году, во время президентства Барака Обамы. Дональд Трамп блокировал это решение, пока был президентом США, а действующий глава Белого дома Джо Байден хочет возобновить проект.
"Важно, чтобы наши банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны", - отметила пресс-секретарь Белого дома Псаки.
Гарриет Табмен - аболиционистка и политическая активистка XIX века, сбежавшая из рабства и участвовавшая в спасении десятков рабов, для чего использовала сеть активистов и приюты, известные как Подземная железная дорога.
После переезда в Белый дом Джо Байден убрал из Овального кабинета портрет Эндрю Джексона, который повесил туда Дональд Трамп. Церемония инаугурации Байдена прошла 20 января.
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