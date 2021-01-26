Жителям ОРДЛО и Крыма могут предложить виртуальные мобильные номера - Минреинтеграции

26 января, 2021, 13:43

Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматриваются возможности внедрения услуг мобильных операторов, позволяющих жителям ОРДЛО и Крыма использовать их

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможна. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронных услуг с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги) ", - отметил заместитель министра Снавер Сейтхалилев.

По его словам, одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей ОРДЛО и Крыму.

"Мы ожидаем, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции наших людей. После получения ответов мобильных операторов мы сможем детально оценить потенциал этого решения и определим дальнейшие шаги", - сообщил Сейтхалилев.