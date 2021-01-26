Зеленский в окружении российских агентов: Маруся Зверобий в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

26 января, 2021, 14:01

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Война в СБУ. Зеленский в окружении российских агентов. Украина - в опасности.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с общественным деятелем Марусей Зверобий.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостье во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ей.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".