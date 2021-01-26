Зеленский обеспокоен выполнением оборонного заказа в 2020 году, - Данилов

26 января, 2021, 12:29

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "недопустимым" необоснованный пересмотр основных показателей ГОЗ после его утверждения

Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности в Facebook.



"Зеленский обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года", - заявил Данилов.

Также он напомнил, что президент поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопросы развития авиастроительной отрасли.

"Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК", - добавил Данилов.