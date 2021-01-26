Зеленский должен не продавать собственный русскоязычный продукт стране-агрессору, а поощрить создавать продукт на украинском, - Княжицкий

26 января, 2021, 09:31

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что в Украине пока приостановлена работа по освобождению от российского влияния, начатая после Революции Достоинства

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Работа по деколонизации Украины, которую мы начали после Революции Достоинства, сейчас остановлена. Деколонизация в первую очередь предполагает развитие свободной украинской культуры в диалоге с культурами европейских наций. Владимир Зеленский должен сейчас не продавать собственный русскоязычный продукт времен его шоуменства стране-агрессору, а поощрить связанные с ним структуры создавать продукт украинской и продвигать его на европейские рынки. Это была бы линия поведения достойная президенту. После смены власти и возвращения патриотических сил нужно будет не только продолжить культурную деколонизации, но и найти способы эффективного культурного диалога с Европой, который проложит дорогу к большей политической, экономической и оборонной интеграции ", - написал Княжицкий.

Нардеп также привел опубликованную аналитическим центром Atlantic Council статью, в которой говорилось о том, что в течение 7 лет после Революции Достоинства в основе контрнаступления против российской агрессии было культурное возрождение Украины.

"Это помогло сформировать гражданскую украинскую идентичность и позволило креативным индустриям страны выйти из десятилетий российского господства", - отметила автор статьи Марина Песенти.

Княжицкий подчеркнул важность того, что статью обнародовала организация, близкая к действующей власти США.

"Важно, что этот текст напечатан на сайте одного из влиятельных мозговых центров, приближенные к Демократической партии в США, которая получила своего президента и большинство в палатах парламента", - отметил Княжицкий.

Кроме того, нардеп напомнил о возвращении в Украину библиотеки писателя Станислава Винценза и анонсировал ее презентацию во Львове.

"28 января - 50-ю годовщину со дня смерти великого европейского интеллектуала Винценц. Винценц - автор эпического произведения о украинцев и традициях Гуцульщины "На высокой горной долине". Нам удалось вернуть в Украину уникальную библиотеку Винценца не только с его пометками на великолепных книгах, но и с автографами Милоша, Гедройца, Эрш и многих других выдающихся фигур 20 века. В начале февраля библиотеку Винценца мы представим в Историческом музее на площади Рынок во Львове, а затем она будет доступна в библиотеке УКУ центра Шептицкого. Винценз как никто другой понимал важность культуры для развития Украины. Именно он установил первый памятник Ивану Франко, на котором написано "Верю в силу духа". "Люби свое, почитай чужое" - это выражение Станислава Винценца должна стать лозунгом развития нашей культурной идентичности ", - написал Княжицкий.

«В течение последних семи лет культурное возрождение Украины, в основе контрнаступления против российской агрессии. Это ... Опубликовано Миколой Княжицким Понедельник, 25 января 2021 г.

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