Зеленский делает картинку, в которой руководит государством как в своих фантазиях, - Звиробий
Об этом она заявила в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Товарищ Зеленский ( Владимир Зеленский - президент Украины, - ред.) он же не управляет государством как президент. Он делает картинку, в которой он руководит государством. И он эту картинку пишет так, будто он снимает сериальчик. А в этом сериальчик нет погибших и раненых, он же о них тоже молчит", - заметила Звиробий.
По словам общественного деятеля, в картинке, которую создает Зеленский "должно быть все, как в его фантазиях".
"Его фантазии абсолютно подошли к фантазиям товарищей олигархов, которые его поставили и теперь они вместе пишут вот такой сериальчик. И зачем им совать в свой сериал картинки, которые покажут героя с плохой стороны. Героя нужно показывать с хорошей стороны. Вот он и показывает видосики из спортзала. Они просто подают себя так", - подчеркнула Звиробий.
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