Закон о народовластии надо юридически доработать, - Чижмарь

26 января, 2021, 19:00

Закон о народовластии через всеукраинский референдум нужно юридически детализировать и доработать

Об этом заявил народный депутат VIII-го созыва Юрий Чижмарь в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на телеканале Еспресо.TV.

"Принятый законопроект о народовластии через всеукраинский референдум является позитивным шагом. У нас существует множество вопросов, которые нужно решать на всеукраинских референдумах. И если Конституцией Украины предусмотрено, что народ имеет право решать национальные вопросы на референдуме, то такое право должно быть реализовано. Но юридическая техника данного законопроекта должна была быть более четкой. Мы находимся в очень сложной ситуации. В стране уже седьмой год идет война. Мы имеем достаточно шаткое гражданское общество. Именно поэтому, нужно не допустить, чтобы референдум использовался для того, чтобы перетащить больше полномочий на ту или иную ветвь власти, или, например, для легитимизации наших отношений с Российской Федерацией", - отметил экс-нардеп.

Чижмарь уверен, что законопроекты такого уровня должны быть юридически мощными в деталях. Он уверен, что в некоторых государствах законы о всенародном волеизъявлении менее юридически доработаны и именно это помогает власти в этих странах продвигать свои интересы на референдуме.

"Моментов, в которых власть может использовать референдум в своих целях, как это происходит в некоторых странах, очень много. Именно поэтому, их нужно детализировать и юридически доработать. Если Конституция Украины содержит общие нормы об "общегосударственных вопросах", то в законе их нужно было четко прописать и не выходить на общие нормы. Поскольку потом этот закон начнут трактовать и использовать не в интересах государства". - добавил бывший нардеп.