Из-за сильного снегопада на трассе Киев-Чоп в Ровенской области частично ограничили движение транспорта, - ГСЧС
26 января, 2021, 12:02
Из-за сильных порывов ветра и мокрого снега на объездной дороге города Ровно приостановили движение крупногабаритного транспорта
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м / с, t от 00 до +10 С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдается незначительное осложнения движения (замедленное движение малогабаритного транспорта ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на соответствующем участке приостановили движение велиогабаритного транспорта. Работает снегоуборочная техника.
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