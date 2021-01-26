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Espreso.tvОбществоИз-за сильного снегопада на трассе Киев-Чоп в Ровенской области частично ограничили движение транспорта, - ГСЧС

Из-за сильного снегопада на трассе Киев-Чоп в Ровенской области частично ограничили движение транспорта, - ГСЧС

Из-за сильных порывов ветра и мокрого снега на объездной дороге города Ровно приостановили движение крупногабаритного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м / с, t от 00 до +10 С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдается незначительное осложнения движения (замедленное движение малогабаритного транспорта ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на соответствующем участке приостановили движение велиогабаритного транспорта. Работает снегоуборочная техника.

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