Из-за метелей заблокирован проезд по дорогам Львовщины

26 января, 2021, 13:57

Дороги расчищают, однако из-за сильного ветра и снега на участке дороги г. Червоноград - предел Волынской области, движение частично ограничено

Об этом "Еспресо.Захид" сообщили в патрульной полиции Львовщины.

"Частичное перекрытие автомобильной дороги Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква на участке г. Червоноград - предел Волынской области в связи со значительными порывами ветра", - говорится в сообщении патрульной полиции.

На месте работают патрульные и коммунальщики.

Частично будут ограничивать движение транспорта для уборки проезжей части, так как порывом ветра образуются снежные заносы.

В то же время, по информации Службы автомобильных дорог, по состоянию на 13:00 26 января на трассе Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между с. Тудорковичи - с. Хоробров Сокольского района Львовской области, в связи со снежными переметами, введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта. Ограничения вводятся для того, чтобы могла работать снегоочистительная техника.

Наблюдается также замедленное движение малогабаритного транспорта.

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