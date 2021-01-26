Из-за дождя, снега и ветра 269 населенных пунктов в 12 областях остались без света
26 января, 2021, 10:13
В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 26 января, обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях Украины
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
"Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская - 77, Житомирская - 40, Киевская - 37, Львовская - 37 , Черниговская - 24 Винницкая - 13 Черкасская - 13, Днепропетровская - 8, Волынская - 8, Закарпатская - 6, Кировоградская - 4 и Херсонская - 2 ", - сказано в сообщении.
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