 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоИнститут нацпамяти обсудит с МВД саботаж декоммунизации в населенных пунктах Украины

Институт нацпамяти обсудит с МВД саботаж декоммунизации в населенных пунктах Украины


фото: rfe
Украинский институт национальной памяти инициирует проведение в феврале 2021 года консультаций с руководством Министерства внутренних дел и Национальной полиции проблемных случаев невыполнения закона о декоммунизации

Об этом сообщил глава УИНП Антон Дробович в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Хотим предметно рассмотреть не только случай с портретами Ленина и Сталина на водонапорной башне в Новгороде-Северском, но до сих пор не демонтированные символы коммунистического тоталитарного режима в Овруче, Коростене, Житомире, Горишних Плавнях", - сказал Дробович.

Читайте также: Суд закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать