Институт нацпамяти обсудит с МВД саботаж декоммунизации в населенных пунктах Украины

26 января, 2021, 14:43

Украинский институт национальной памяти инициирует проведение в феврале 2021 года консультаций с руководством Министерства внутренних дел и Национальной полиции проблемных случаев невыполнения закона о декоммунизации

Об этом сообщил глава УИНП Антон Дробович в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Хотим предметно рассмотреть не только случай с портретами Ленина и Сталина на водонапорной башне в Новгороде-Северском, но до сих пор не демонтированные символы коммунистического тоталитарного режима в Овруче, Коростене, Житомире, Горишних Плавнях", - сказал Дробович.

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