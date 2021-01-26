Институт нацпамяти обсудит с МВД саботаж декоммунизации в населенных пунктах Украины
26 января, 2021, 14:43
Украинский институт национальной памяти инициирует проведение в феврале 2021 года консультаций с руководством Министерства внутренних дел и Национальной полиции проблемных случаев невыполнения закона о декоммунизации
Об этом сообщил глава УИНП Антон Дробович в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Хотим предметно рассмотреть не только случай с портретами Ленина и Сталина на водонапорной башне в Новгороде-Северском, но до сих пор не демонтированные символы коммунистического тоталитарного режима в Овруче, Коростене, Житомире, Горишних Плавнях", - сказал Дробович.
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