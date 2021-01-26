Игристые вина украинских производителей подорожают: Налоговая назвала цены
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Согласно сообщению, в Украине с 26 января вступило в силу постановление №17 Кабинета министров Украины, которое повышает размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на игристые вина украинских производителей.
Следовательно, на вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов в стеклянной таре емкостью 0,7 л. или в другой таре емкостью 1 л, минимальная розничная цена установлена 49 грн.
На натуральные игристые и газированные вина, а также сброженные напитки, фактическая крепость которых выше на 1,2 процента объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%, в стеклянной таре емкостью 0,7 и 0,75 л установлена минимальная розничная цена 109 грн.
- Напомним, 14 января Кабинет министров принял постановление, которым повышаются минимальные цены на украинские вина с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра.
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