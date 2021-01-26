Все объекты социального значения должны быть переданы от районов громадам до конца января, - Минрегион

26 января, 2021, 15:44

Процесс передачи объектов социального значения от районов громадам должен завершиться до конца января

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, в настоящее время в стране по 88% социальных объектов уже приняты решения территориальными громадами о принятии их на баланс. Готовы принять 100% учреждений образования, культуры, здравоохранения и других социальных объектов громады 39 новых районов. Среди областей лидерами в этом процессе являются Житомирская и Волынская области.

По словам минитра развития громад и территорий Алексея Чернышева, передачу имущества в громады необходимо завершить как можно быстрее, поскольку завершение этого процесса обеспечит стабильность работы больниц, амбулаторий, школ, детских садов, социальных учреждений, библиотек и тому подобного.

"Для обеспечения бесперебойной работы социальных учреждений, районам не стоит затягивать этот процесс и осуществить передачу имущества до конца января", - цитирует пресс-служба слова Чернышева.

По данным ведомства, высокие показатели передачи объектов совместной собственности района Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черновицкой областей, которые завершили этот процесс на 98-99%.

Также активны в этом процессе территориальные громады Одесской, Запорожской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Кировоградской областей. В целом они завершили процесс передачи более чем 90%.

Медленнее передача происходит в Луганской, Львовской, Закарпатской, Винницкой и Донецкой областях.

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