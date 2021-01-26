Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда, - МОН относительно заявлений Бильченко

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина избрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке", - говорится в сообщении.

МОН отметил, что задача общества, постоянно развивается, - дойти до одной системы координат.

"Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой", - говорится в сообщении.

Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.

Позже появилось свидетельство того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях.

В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс-"регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко пока не отказывается.

Преподаватели и студенты университета Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка.

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