ВОЗ: вакцинация от COVID-19 не сможет обеспечить прекращение передачи вируса
26 января, 2021, 10:34
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения COVID-19 после масштабной вакцинации
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Xinhua.
Представитель ВОЗ считает, что мир не должен считать уничтожение вируса успехом.
Райан подчеркнул, что в обозримом будущем вакцинация не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.
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"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - заявил представитель ВОЗ.
Он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".
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