ВОЗ: вакцинация от COVID-19 не сможет обеспечить прекращение передачи вируса

26 января, 2021, 10:34

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения COVID-19 после масштабной вакцинации

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Xinhua.

Представитель ВОЗ считает, что мир не должен считать уничтожение вируса успехом.

Райан подчеркнул, что в обозримом будущем вакцинация не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

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"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - заявил представитель ВОЗ.

Он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".