ВОЗ обновила список рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом

26 января, 2021, 18:06

Во Всемирной организации здравоохранения обновили клиническую инструкцию по лечению пациентов с коронавирусом, в том числе со стойкими симптомами после выздоровления

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

"Пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны использовать пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, чтобы иметь возможность определить, ухудшается ли состояние, и стоит ли получить лечение в больнице", - отметила она.

В ВОЗ посоветовали медикам укладывать пациента на живот, чтобы улучшить приток кислорода.

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Также рекомендуется применение антикоагулянтов в низких дозах для предотвращения образования тромбов.

"Мы предлагаем применять более низкие дозы, а не высокие, так как более высокие дозы могут привести к другим проблемам", - добавила Харрис.

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