ВОЗ обновила список рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом
Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.
"Пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны использовать пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, чтобы иметь возможность определить, ухудшается ли состояние, и стоит ли получить лечение в больнице", - отметила она.
В ВОЗ посоветовали медикам укладывать пациента на живот, чтобы улучшить приток кислорода.
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Также рекомендуется применение антикоагулянтов в низких дозах для предотвращения образования тромбов.
"Мы предлагаем применять более низкие дозы, а не высокие, так как более высокие дозы могут привести к другим проблемам", - добавила Харрис.
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