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Espreso.tvМирВо Франции запретили носить самодельные маски

Во Франции запретили носить самодельные маски


фото: reuters
Власти Франции запретили носить самодельные маски в общественных местах

Об этом сообщает The Guardian.

"Высший совет общественного здравоохранения, как и я, рекомендует французам не носить маски, которые они сшили дома", - сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

Власти Франции издали указ, запрещающий ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.

Для ношения будут рекомендованы только три типа масок: хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

Во Французской медицинской академии раскритиковали решение правительства. Там заявили, что научные доказательства недостаточной защиты самодельных масок отсутствуют.

Власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно.

"Я не думаю, что полиция будет спрашивать людей об уровне защиты их маски", - отметил представитель премьер-министра.

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