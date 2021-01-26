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Espreso.tvОбществоВ Запорожье задержали анонима, который за деньги "минировал" объекты в Украине и за рубежом, - СБУ

В Запорожье задержали анонима, который за деньги "минировал" объекты в Украине и за рубежом, - СБУ

В Запорожье разоблачили и задержали массового "минера"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Мужчина создал в одной из запрещенных в Украине соцсетей группу, в которой принимал "заказы" на псевдоминирование различных объектов.

"Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей. Проверяется информация, что "анонимный террорист" успел передать более 200 сообщений о минировании", - говорится в сообщении.

"Минера" задержали по месту жительства в Запорожье. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. В 2 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от 4 до 8 лет.

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