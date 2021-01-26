В Запорожье задержали анонима, который за деньги "минировал" объекты в Украине и за рубежом, - СБУ

26 января, 2021, 15:56

В Запорожье разоблачили и задержали массового "минера"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Мужчина создал в одной из запрещенных в Украине соцсетей группу, в которой принимал "заказы" на псевдоминирование различных объектов.