В Запорожье задержали анонима, который за деньги "минировал" объекты в Украине и за рубежом, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.
Мужчина создал в одной из запрещенных в Украине соцсетей группу, в которой принимал "заказы" на псевдоминирование различных объектов.
"Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей. Проверяется информация, что "анонимный террорист" успел передать более 200 сообщений о минировании", - говорится в сообщении.
"Минера" задержали по месту жительства в Запорожье. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. В 2 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от 4 до 8 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-