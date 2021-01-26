В ВОЗ спрогнозировали будущее коронавируса
Как заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, COVID-19 станет эндемическим заболеванием, а полностью устранить его вряд ли получится.
Он отметил, что пока человечество сумело победить только оспу. Побороть же такие болезни, как полиомиелит и корь, до сих пор не удалось.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/bYVPk0J0aD- World Health Organization (WHO) (@WHO) January 25, 2021
По словам представителя ВОЗ, победить коронавирус будет сложно, поскольку инфекция распространяется почти во всех странах мира, а доступ к вакцине пока есть не у всех.
Райан подчеркнул, что у стран есть возможность снизить смертность от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, но заболеваемость продолжится, если вакцинация не будет повсеместной.
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