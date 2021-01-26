В Укрэнерго предположили возможность отключения потребителей из-за критически низких запасов угля на ТЭЦ

26 января, 2021, 10:10

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭЦ) по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом и не гарантирует энергетическую безопасность страны

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"К сожалению, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс . тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны ", - цитирует издание слова директора по управлению ОЭС Украины-главного диспетчера НЭК" Укрэнерго "Виталия Зайченко.

Зайченко отметил, что активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн. В частности, антрацита - на 51 тыс. тонн и 471 тыс. тонн газового угля.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей", - подчеркнул Зайченко.

По его словам, украинскую энергосистему на прошлой неделе удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

Так, по данным НЭК "Укрэнерго", белорусский импорт в период с 18 до 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВтч в сутки. Однако дальнейшему наращиванию импорта из Беларусь препятствует недостаточная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт по текущей потребности Украины в импорте на уровне 1,5 ГВт.

Напомним, Укрэнерго заявил о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Укрэнерго просит Министерство энергетики согласовать план веерных отключений. Однако впоследствии в Укрэнерго возможность веерных отключений отрицали.

Глава Минэнерго Юрий Витренко выразил надежду , что в Украине, несмотря на дефицит электроэнергии, удастся избежать веерных отключений в ближайшее время.

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