В новогоднем поздравлении Зеленского дети снимались с соблюдением законодательства, - детский омбудсмен

26 января, 2021, 13:20

Детский омбудсмен Николай Кулеба опроверг информацию о том, что дети, чьим родителям заплатили за массовку на новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского, работали до трех часов ночи в нарушение украинского законодательства

Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба в ответ на запрос "Радио Свобода".

Детский омбудсмен опроверг информацию, которую после Нового года распространяли в СМИ и соцсетях, в частности о том, что юные актеры снимались до трех часов ночи.

"Дети, которые участвовали в съемках, в сопровождении родителей были приглашены съемочной группой на определенное время 27 декабря именно на ту часть съемок, в которой они были задействованы. Съемки с участием детей продолжались несколько часов с соблюдением требований действующего законодательства", - сообщили в офисе детского омбудсмена.

В ответе ведомства детского омбудсмена рассказали, что съемки поздравления Зеленского состоялись в Мариинском дворце и на площади перед ним.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформа" также отмечал, что нарушения закона не было. По его словам, родители предоставили все необходимые разрешения на съемку, и от одного из родителей не поступали претензии в сторону съемочной группы.

Напомним, в новогоднюю ночь украинцы увидели обращение президента Владимира Зеленского, участие в съемках которого принимали дети. После этого в соцсетях распространились скриншоты объявлений о соответствующем кастинг, который якобы проводила агентство "Лот". Для съемок якобы искали девочек и мальчиков 5-8 лет, запись должна состояться 27-28 декабря за одну-две смены.

В объявлении говорилось, что детям за работу обещали по 500 грн. По обнародованным медиа данным, съемки происходили с 18 часов вечера до трех часов ночи, и это противоречило бы трудовому законодательству, ведь запрещено привлекать детей к такой работе поздно вечером и ночью.

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