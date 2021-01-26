В мире зафиксировали более 100 млн случаев заражения коронавирусом

26 января, 2021, 22:45

Количество инфицированных коронавирусом людей в мире превысило 100 млн

Об этом свидетельствуют данные с карты Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 100 млн человек. Среди лидеров - США, Индия и Бразилия.

В целом болезнь побороли 55 млн 239 тыс. человек. От осложнений умерли 2 млн 149 тыс. пациентов. Больше всего инфицированных обнаружили в США (25,3 млн случаев), Индии (10,6 млн), Бразилии (8,8 млн) и России (3,7 млн).

По количеству заражений Украина оказалась на 17 месте.

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