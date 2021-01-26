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Espreso.tvОбществоВ Киеве поймали псевдоминера железнодорожного вокзала

В Киеве поймали псевдоминера железнодорожного вокзала

Полиция Киева задержала мужчину, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

26 января в 16:20 сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

На вызов выехали взрывотехники и другие специалисты.

На месте происшествия правоохранители установили, что звонок сделал 29-летний уроженец Донбасса.

Полиция выясняет мотивы и причины поступка.

Полиция открыла дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Она предусматривает тюремный срок от двух до шести лет.

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