В Киеве поймали псевдоминера железнодорожного вокзала

26 января, 2021, 18:26

Полиция Киева задержала мужчину, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

26 января в 16:20 сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

На вызов выехали взрывотехники и другие специалисты.

На месте происшествия правоохранители установили, что звонок сделал 29-летний уроженец Донбасса.

Полиция выясняет мотивы и причины поступка.

Полиция открыла дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Она предусматривает тюремный срок от двух до шести лет.