В Киеве поймали псевдоминера железнодорожного вокзала
26 января, 2021, 18:26
Полиция Киева задержала мужчину, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
26 января в 16:20 сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.
На вызов выехали взрывотехники и другие специалисты.
На месте происшествия правоохранители установили, что звонок сделал 29-летний уроженец Донбасса.
Полиция выясняет мотивы и причины поступка.
Полиция открыла дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Она предусматривает тюремный срок от двух до шести лет.
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