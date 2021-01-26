В Киеве двое полицейских вымогали у бизнесмена 250 тыс. грн несуществующего долга

26 января, 2021, 21:55

В Киеве задержали двух сотрудников полиции, которые в интересах третьего лица требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга

Об этом сообщила пресс-служба киевской городской прокуратуры.

Подозреваемые требовали от потерпевшего "компенсацию" за якобы невыполнение им договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, хотя он к этому не имел никакого отношения.

Сотрудников полиции задержали после получения части "долга" в размере 85 тысяч гривен. Во время задержания полицейские пытались скрыться.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных милиционеров. Им грозит до семи лет за решеткой.