В Кременчугском лесхозе спасли новорожденных диких поросят: подозревают, что мать разорвали шакалы
Впервые в государственном предприятии "Кременчугское лесное хозяйство" взяли под опеку новорожденных диких поросят, которые сами остались в лесу, пишет "Кременчугская газета" .
Работники лесхоза подозревают, что мать погибла и без своевременной помощи малышей ждала бы та же участь. Ситуация имела место этой зимой. Кременчугская газета побывала в лесхозе и увидела, как выхаживают маленьких сирот.
Валерий Василенко, старший егерь государственного предприятия "Кременчугское лесное хозяйство":
- При обходе своего участка на территории Кременчугского лесного хозяйства я нашел маленьких поросят без матери. Это настоящие дикие поросята. Обнаружил их, услышав крик орланов (хищных птиц, - авт.), которые кружили над заброшенным гнездом. Поросята были слабенькие, уже подмерзали. Слава, что у нас есть хорошие люди, которые согласились мне их выкормить, вырастить. А потом отпустим в природу на это же место. Возможно, у самки не было молока. Ведь матери рядом не обнаружили.
Три недели сироты под попечительством работников Кременчугского лесхоза. Сейчас на содержании 6 поросят 5 самцов и одна самочка. Ей даже имя придумали - Мишка. С мальчиками сложнее - пятеро братьев полностью похожи друг на друга. Трудно различить! Их кормят с бутылочек молоком по специальной схеме. Впоследствии малышей будут приучать к твердой пище.
Валентин Свириденко, директор государственного предприятия "Кременчугское лесное хозяйство"
- Я уже работаю более 25 лет, и аналогов такого не было. Действительно спасены 6 диких кабанчиков, которые месяца четыре будут вскармливаться егерем, а потом выпустим в природу. Думаю, они дадут потомство и все будет хорошо. У нас в последнее время в связи с изменением климата прошла миграция шакалов. Они зашли со стороны Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областей, их видят, слышат. Шакал - дикий зверь. Охотники добывали их. Поэтому одна из версий, они наткнулись на нее (самку кабана, - авт.), она отводила их от гнезда. Поэтому могли ли загнать куда-то, или даже разорвать. Очень приятно, что спасли!
Пока они живут в хлеву, в деревянном ящике. Но через несколько недель их переселят в специальный вольер. Вообще, чтобы выпустить в живой природе животных, которым уже было безопасно, их держать в лесхозе сколько нужно.
Егеря утверждают, что на территории лесхоза поголовья диких кабанов мигрирует. Их точное количество не называется. Зимой приходится подкармливать животных. Каждых три егеря вывозят корм в лес. На это уходит пшеница, кукуруза - до 200 кг зерна за раз.
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