Украина ведет переговоры о вакцинах от коронавируса в целом на более 30 млн доз, - Шмыгаль

26 января, 2021, 09:32

У Украины на финальной стадии или уже подписано контрактов более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19

Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин практически в подписании и подписано", - сказал премьер.

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Он отметил, что бесплатно вакцину смогут получить все желающие, согласно Нацплана, который предусматривает вакцинацию 50% населения в ближайшие два года.

"До конца января мы ожидаем вакцины от COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тыс., чтобы начать экстренную вакцинацию", - рассказал Шмыгаль.