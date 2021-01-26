Украина ведет переговоры о вакцинах от коронавируса в целом на более 30 млн доз, - Шмыгаль
26 января, 2021, 09:32
У Украины на финальной стадии или уже подписано контрактов более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19
Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин практически в подписании и подписано", - сказал премьер.
Читайте также: Вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса, - Зеленский
Он отметил, что бесплатно вакцину смогут получить все желающие, согласно Нацплана, который предусматривает вакцинацию 50% населения в ближайшие два года.
"До конца января мы ожидаем вакцины от COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тыс., чтобы начать экстренную вакцинацию", - рассказал Шмыгаль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-