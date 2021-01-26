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Украина ведет переговоры о вакцинах от коронавируса в целом на более 30 млн доз, - Шмыгаль

У Украины на финальной стадии или уже подписано контрактов более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19

Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин практически в подписании и подписано", - сказал премьер.

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Он отметил, что бесплатно вакцину смогут получить все желающие, согласно Нацплана, который предусматривает вакцинацию 50% населения в ближайшие два года.

"До конца января мы ожидаем вакцины от COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тыс., чтобы начать экстренную вакцинацию", - рассказал Шмыгаль.

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