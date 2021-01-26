Ученые назвали препарат, который лечит COVID в 27 раз эффективнее, чем "ремдесивир"
Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science.
В 2020 году ученые начали изучение свойств "плитидепсина" наряду с другими экспериментальными лекарствами.
По данным исследования, "плитидепсин" не влияет на белки самого вируса, а только на белки клеток, которые вирус использует для репликации, в отличие от других препаратов.
"Плитидепсин" изготавливается из морских животных асцидий. В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств, как помогающий при лечении рака. В Австралии этот препарат используют для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы (заболевания кроветворной системы, возникающего из плазматических клеток).
Отмечается, что препарат оказывает лечебный эффект через влияние на белок eEF1A.
Напомним, в Украине "ремдесивир" используют для лечения коронавируса с ноября 2020 года.
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