Ученые назвали препарат, который лечит COVID в 27 раз эффективнее, чем "ремдесивир"

26 января, 2021, 16:39

Ученые обнародовали результаты исследования, которое свидетельствует о том, что препарат "плитидепсин" в 27,5 раза эффективнее в лечении коронавируса, чем "ремдесивир"

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science.

В 2020 году ученые начали изучение свойств "плитидепсина" наряду с другими экспериментальными лекарствами.

По данным исследования, "плитидепсин" не влияет на белки самого вируса, а только на белки клеток, которые вирус использует для репликации, в отличие от других препаратов.

"Плитидепсин" изготавливается из морских животных асцидий. В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств, как помогающий при лечении рака. В Австралии этот препарат используют для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы (заболевания кроветворной системы, возникающего из плазматических клеток).

Отмечается, что препарат оказывает лечебный эффект через влияние на белок eEF1A.

Напомним, в Украине "ремдесивир" используют для лечения коронавируса с ноября 2020 года.

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