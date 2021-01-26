Темпы роста вкладов в гривне в 2020 году достигли десятилетнего рекорда, - НБУ

26 января, 2021, 12:35

Гривневые вклады населения в 2020 году выросли на 26,4%, что является самым высоким показателем с 2010 года

Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%.

По информации регулятора, объем гривневых средств бизнеса вырос на 35% по оперативным данным.

Гривневые вклады домохозяйств выросли на 26,4% - это самые высокие темпы роста с 2010 года. Валютные вклады населения выросли на 2,2% в долларовом эквиваленте. Отмечается, что благодаря активному росту гривневых вкладов уровень долларизации депозитов населения снизился за год на 0,9 п.п. до 41%.

В то же время, отмечается, что стоимость депозитов значительно уменьшилась. Так, процентные ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились на 6 п.п. до 8% годовых, а в валюте - на 1,2 п.п. до 1,2% годовых.

Процентные ставки по новым депозитам для бизнеса в гривне снизились на 6,6 до 3,8% годовых, а в валюте - на 1,2 п.п. до 1,1% годовых.

В пресс-службе заметили, что пандемия COVID-19 и карантин обусловили тренд частичного перетока средств населения со срочных депозитов на карточные и сберегательные счета, поскольку из-за неопределенности дальнейшего развития событий граждане стремились иметь свободные деньги на случай непредвиденных расходов. Как наследует, доля гривневых средств по требованию выросла за год на 6 п.п. до 56%.

Напомним, ранее НБУ сообщил о рекордном уровне спроса на ипотеку, который держится второй квартал подряд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb