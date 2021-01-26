Темпы роста вкладов в гривне в 2020 году достигли десятилетнего рекорда, - НБУ
Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%.
По информации регулятора, объем гривневых средств бизнеса вырос на 35% по оперативным данным.
Гривневые вклады домохозяйств выросли на 26,4% - это самые высокие темпы роста с 2010 года. Валютные вклады населения выросли на 2,2% в долларовом эквиваленте. Отмечается, что благодаря активному росту гривневых вкладов уровень долларизации депозитов населения снизился за год на 0,9 п.п. до 41%.
В то же время, отмечается, что стоимость депозитов значительно уменьшилась. Так, процентные ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились на 6 п.п. до 8% годовых, а в валюте - на 1,2 п.п. до 1,2% годовых.
Процентные ставки по новым депозитам для бизнеса в гривне снизились на 6,6 до 3,8% годовых, а в валюте - на 1,2 п.п. до 1,1% годовых.
В пресс-службе заметили, что пандемия COVID-19 и карантин обусловили тренд частичного перетока средств населения со срочных депозитов на карточные и сберегательные счета, поскольку из-за неопределенности дальнейшего развития событий граждане стремились иметь свободные деньги на случай непредвиденных расходов. Как наследует, доля гривневых средств по требованию выросла за год на 6 п.п. до 56%.
- Напомним, ранее НБУ сообщил о рекордном уровне спроса на ипотеку, который держится второй квартал подряд.
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