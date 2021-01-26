Техосмотр транспорта станет обязательным с 2022 года, - Криклий

26 января, 2021, 11:22

Технический осмотр транспорта станет обязательным с 2022 года, но внедрять его будут постепенно

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью РБК-Украина.

"Он должен быть. Для этого нам нужно принять законопроект. Были предложения ввести его постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения. Например, начать с переоборудования автомобилей, впервые ввозимых, они все равно проходят сертификацию. Особой разницы нет - техосмотр или сертификация, если речь идет о сроке раз в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять ", - цитирует издание слова Криклия.

По его словам, внедрение техосмотра также является одним из основных требований в имплементационных документах Украины по Европейскому Союзу.

"Это почти 20% от наших обязанностей по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это в первую очередь касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт - это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов ", - подчеркнул министр.

Вместе с тем он отметил, что внедрение транспортных технических требований и контроля должно быть мягким, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивление населения.