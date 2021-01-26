Свободовца Семенихина во второй раз избрали городским головой Конотопа, - ЦИК

26 января, 2021, 15:52

24 января на перевыборах мэра Конотопа победил кандидат от ВО "Свобода" Артем Семенихин

Соответствующую информацию обнародовали на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Отмечается, что кандидат на должность мэра от "Свободы" Артем Семенихин победил с результатом 40,3% избирателей, или 7 474 голоса.

В то же время, явка на выборах городского головы составила 30,8%.

Семенихин стал девятнадцатым по счету избранным городским головой от ВО "Свобода" в Украине в текущей кампании. Также партия получила 11 из 38 мандатов в горсовете Конотопа.

Напомним, Семенихин уже становился мэром Конотопа в 2015 году. Однако на выборах в 2020 году проиграл самовыдвиженцу Александру Луговом, который умер от COVID-19 после избрания.

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