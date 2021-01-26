Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенное оружие, ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из оружия разных видов - противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120-мм.
Вблизи населенного хутора Свободный российско-оккупационные войска стреляли по позициям украинских военных из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Его оперативно госпитализировали в медучреждение, где оказали необходимую помощь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Тарамчука захватчики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного на Приазовье и вблизи Павлополя оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи Водяного - еще и подствольный гранатомет.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
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