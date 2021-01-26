Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

26 января, 2021, 07:52

В понедельник, 25 января, российские войска на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из оружия разных видов - противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120-мм.



Вблизи населенного хутора Свободный российско-оккупационные войска стреляли по позициям украинских военных из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Его оперативно госпитализировали в медучреждение, где оказали необходимую помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Тарамчука захватчики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного на Приазовье и вблизи Павлополя оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи Водяного - еще и подствольный гранатомет.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.

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