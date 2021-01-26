Суркис признался, что мечтает, чтобы "Шахтер" убрался из Киева

26 января, 2021, 12:48

Президент "Динамо" Игорь Суркис надеется, что после окончания пандемии коронавируса "Шахтер" переедет из Киева

Об этом сообщает gordonua.com .

По словам Игоря Суркиса, он был против, чтобы "Динамо" делило НСК "Олимпийский" с "Шахтером", поскольку это влияет на качество поля.

"У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" отправился в свой регион. Меня обвиняют, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я дал им центральный стадион. Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, конечно, против. Поэтому трудно эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, - они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Но у меня есть мечта, чтобы они уехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве ", - сказал Суркис.

В нынешнем сезоне кроме "Динамо" свои домашние матчи на "Олимпийском" проводит "Шахтер", который переехал в Киев из Харькова из-за пандемии коронавируса.

В августе 2020 стало известно, что "Шахтер" решил проводить домашние матчи в Киеве .

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