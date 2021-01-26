Среди детей Львовщины количество больных COVID-19 уменьшилось на 50%

26 января, 2021, 14:59

Однако в целом количество госпитализированных пациентов первого года жизни существенно выросло

Об этом сообщила директор Львовской областной больницы "Охматдет" Александра Бурда на брифинге по эпидситуации, передает "Еспресо.Захид" .

За прошлый год в "Охматдете" лечились около 500 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19. За январь госпитализировали 40 детей, а это на 45% меньше, чем в декабре. Александра Бурда отмечает, что среди детей количество заболеваний коронавирусной инфекцией уменьшилось на 50%.

"Хочу отметить, что среди детей, которые к нам поступают, основная масса - это дети первого года жизни. Если взять за 2020 год, то у нас было 27% процентов таких пациентов. За январь 2021 года имеем 71%. Такие дети требуют большего внимания, они сложнее, они непредсказуемы. Поэтому их обязательно должны госпитализировать. Основной симптом, с которым поступают эти дети - это очень высокая лихорадка, которую трудно сбить. Пациенты не могут быть без присмотра: чем меньше ребенок, тем быстрее у него может развиться отек мозга, могут быть судороги. Также у нас есть значительный процент амбулаторных пациентов. Когда у ребенка инфицированные отец или мать. Соответственно, пациентов следует проконсультировать, полностью обследовать. Это нагрузка на персонал, но и их обязанность ", - рассказала Александра Бурда.

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