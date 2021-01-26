Соседние с Украиной воеводства Польши замело снегом, более 80 тысяч человек остались без света
Самая сложная ситуация сохраняется в соседних с Украиной Подкарпатском и Люблинском воеводствах РП и Подляшском воеводстве на северо-востоке страны, сообщает TVN24.
По информации в Твиттере заместителя председателя Правительственного центра безопасности Польши Гжегожа Свища, за минувшие сутки спасатели выезжали на вызовы в связи с сильными осадками 675 раз, больше всего - в Подкарпатском (341) и Люблинском воеводствах (114). По состоянию на 7 утра вторника более 81 тыс. потребителей электроэнергии оставались в Польше без света. Больше всего вызовов касалось устранения поломанных деревьев с дорог и аварий линий электропередачи. За прошедшие сутки в отдельных районах снежный покров достигал 25 сантиметров.
omg ale snieg pada pic.twitter.com/xF0zMHPaV8- ghost cookie (@nightwraithh) January 26, 2021
Czuje się, jakbym pierwszy raz w życiu widziała śnieg. Ale dzisiaj pięknie! pic.twitter.com/3V0iLJQ2r9- eV (@Evanrinya) January 25, 2021
ŚNIEG pic.twitter.com/ru7N1vavyr- cadare morozova (@aryakedavra) January 25, 2021
Согласно прогнозам польских метеорологов, интенсивные осадки в восточных регионах Польши будут продолжаться и во вторник, когда может выпасть еще до 10 см снега.
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