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Соседние с Украиной воеводства Польши замело снегом, более 80 тысяч человек остались без света


фото: tvn24
Интенсивные снегопады в понедельник и в ночь на вторник оставили без света более 80 тысяч поляков на востоке и юго-востоке страны

Самая сложная ситуация сохраняется в соседних с Украиной Подкарпатском и Люблинском воеводствах РП и Подляшском воеводстве на северо-востоке страны, сообщает TVN24.

По информации в Твиттере заместителя председателя Правительственного центра безопасности Польши Гжегожа Свища, за минувшие сутки спасатели выезжали на вызовы в связи с сильными осадками 675 раз, больше всего - в Подкарпатском (341) и Люблинском воеводствах (114). По состоянию на 7 утра вторника более 81 тыс. потребителей электроэнергии оставались в Польше без света. Больше всего вызовов касалось устранения поломанных деревьев с дорог и аварий линий электропередачи. За прошедшие сутки в отдельных районах снежный покров достигал 25 сантиметров.

Согласно прогнозам польских метеорологов, интенсивные осадки в восточных регионах Польши будут продолжаться и во вторник, когда может выпасть еще до 10 см снега.

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