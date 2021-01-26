Солдат ВСУ в ТикТок назвал русских "братским народом" и "слил" секретную информацию оккупантам, - ветеран Грамарчук
Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший украинский военнослужащий, ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).
"Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно", - написал ветеран.
В комментариях он отметил, что, по его информации, солдат - уроженец Славгорода Днепропетровской области, а в прямой эфир TikToka он вышел из военной части Воздушных сил в Купянске Харьковской области.
"Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот где ценность информации", - написал Грамарчук в комментариях.
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