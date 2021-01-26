Соглашения между IFC и "Укргазбанком" могло бы не быть, если бы не гарантии государства, - Лавренчук
Такое предположение озвучил Владимир Лавренчук, бывший председатель правления "Райффайзен Банк Аваль", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Условия привлечения очень особенные. То, что в публичном пространстве - государство гарантирует обратный выкуп акций - говорит о всей сложности. Наверное, без такой гарантии со стороны государства заключение такого соглашения было бы невозможно. Это говорит о том, что Украина остается достаточно непредсказуемой для инвесторов, что требует именно таких особых условий вхождения в капитал", - сказал Лавренчук.
По его словам, привлечение стратегического инвестора, имеющего высокую репутацию, является "очень нужным, полезным и своевременным для украинских государственных банков".
"Информация о том, что "Укргазбанк" и международная финансовая корпорация подписали соглашение - соглашение, которое обсуждалось и готовилось более трех лет, - является очень приятным сигналом", - отмечает банкир.
Он прогнозирует, что для эффективного вхождения международного игрока нужно много лет, усилий и трансформаций. И это может быть довольно длительный, сложный и болезненный процесс.
Вместе с тем, он успокоил клиентов: "Я без сомнения могу сказать, что это решение по привлечению стратегического инвестора - такого как международная финансовая корпорация, - является очень высокой гарантией защищенности вкладчиков этого банка".
- Министр финансов Сергей Марченко, председатель правления "Укргазбанка" Андрей Кравец и региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар подписали кредитное соглашение с возможностью вхождения корпорации в капитал "Укргазбанка".
- Национальный банк выразил свою позицию - он приветствует желание IFC стать инвестором "Укргазбанка".
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