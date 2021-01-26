Со снегопадами и дождями: Наталья Диденко предупредила о циклоне 27 января

26 января, 2021, 18:31

В Украине 27 января придет новый циклон: ожидаются дожди, снегопады и сильный ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

Завтра в Украину придет циклон со снегопадами и дождями. Осадки сильные будут, но не везде.

"Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода. Потянется крыло циклона через Полтавщину на Сумщину", - отметила синоптик.

К вечеру 27-го января и ночью 28-го января циклон подчинит себе еще и практически все северные области.

Местами небольшие осадки или просто облачно будет в западных областях и на юго-востоке.

На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

На западе днем ожидается -1°C...-3°C. На Востоке +3°C...+7°C.

На юге: в Одесской и Николаевской около нуля, на Херсонщине, Запорожье +4°C...+9°C, в Крыму до +10°C.

В свою очередь на севере от -1°C до +1°C. В Центре около нуля, однако в Днипре с районами еще до +4°C...+6°C.

В Киеве 27-го января будет облачно, прохладно, днем около нуля.

"Циклон скорее всего затронет столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет подсыпать", - отметила госпожа Диденко.

Сегодняшний сильный ветер завтра в Киеве утихнет, но 28 января снова усилится.

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