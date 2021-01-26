Следующий соперник отметил ключевое качество, которое потерял Усик из-за перехода в супертяжелый вес

26 января, 2021, 14:14

Британский боксер Джо Джойс заявил, что украинец Александр Усик после перехода в супертяжелый вес потерял скорость

Об этом сообщает Mirror .

По словам Джойса, который должен стать соперником Усика в бою за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), украинец после перехода в супертяжелый вес потерял свою невероятную скорость.

"Усику пришлось набрать мышечную массу и габариты для супертяжелого веса. Это сделало его медленным, что может мне помочь. Моя победа над Дюбуа поставила меня в очень сильную позицию. Я могу побить Усика, завоевать титул WBO и, в теории, подраться с победителем боя Фьюри - Джошуа. Я всегда был уверен в своих навыках. Верю, что стану чемпионом мира. Кажется, что это может произойти уже вскоре ", - сказал Джойс.

Он также вспомнил свое поражение от Усика во Всемирной серии бокса в 2013 году и заверил, что сделал из нее надлежащие выводы.

"Оглядываясь назад, я вижу все свои ошибки. Это выглядело ужасно. Он просто шел от моего джеба, а я принимал все его удары. У меня совсем не двигалась голова, я просто выбрасывал удары. Теперь я стал более ловким, у меня есть намного больше инструментов, чтобы нанести ему вред ", - убеждает Джойс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 26 января Джо Джойс заявил, что встретится с Александром Усиком в поединке за звание "временного" чемпиона мира WBO в апреле.

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