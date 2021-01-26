Штрафы до 10 тыс. грн: Рада приняла в первом чтении законопроект о санкциях за нарушение пожарной безопасности
Принятие проекта закона в первом чтении поддержали 265 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, им предлагается внедрение штрафов от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-1700 грн). Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей такой штраф будет составлять от 50 до 200 необлагаемых минимумов (850-3400 грн).
Кроме того, за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности бизнес предлагается штрафовать на 150-200 необлагаемых минимумов (2550-3400 грн), что вдвое выше реальных штрафов.
Заведомо ложный вызов пожарной бригады, полиции или скорой помощи штраф, согласно документу, будет составлять от 200 до 600 необлагаемых минимумов (3400-10200 грн), вместо штрафа от 51 до 119 грн.
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