Штрафы до 10 тыс. грн: Рада приняла в первом чтении законопроект о санкциях за нарушение пожарной безопасности

26 января, 2021, 14:35

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №4157 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности"

Принятие проекта закона в первом чтении поддержали 265 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, им предлагается внедрение штрафов от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-1700 грн). Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей такой штраф будет составлять от 50 до 200 необлагаемых минимумов (850-3400 грн).

Кроме того, за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности бизнес предлагается штрафовать на 150-200 необлагаемых минимумов (2550-3400 грн), что вдвое выше реальных штрафов.

Заведомо ложный вызов пожарной бригады, полиции или скорой помощи штраф, согласно документу, будет составлять от 200 до 600 необлагаемых минимумов (3400-10200 грн), вместо штрафа от 51 до 119 грн.

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