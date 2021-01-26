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Espreso.tvМирСенат США поддержал Блинкена в голосовании на должность госсекретаря

Сенат США поддержал Блинкена в голосовании на должность госсекретаря


фото: Reuters
Сенат США поддержал кандидатуру Энтони Блинкена на пост нового государственного секретаря

Об этом сообщает CNN.

Блинкен перед этим получил двухпартийную поддержку Комитета Сената. Он пообещал восстановить взаимодействие с Конгрессом по ключевым вопросам внешней политики США.

Блинкен был советником Байдена по вопросам нацбезопасности во время его работы в должности вице-президента. Также он был заместителем советника по вопросам безопасности президента Обамы и заместителем государственного секретаря США.

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