Россиянину, который избил соперника за поражение в эстафете, грозит два года тюрьмы

26 января, 2021, 11:19

Российскому лыжнику Александру Большунову, который набросился на финна Йони Мяки после поражения в эстафете, грозит в Финляндии два года тюрьмы

Об этом заявил финский юрист Оскар Линдберг, сообщает "Матч Тb".

По словам юриста, поскольку Большунов сбил Мяки с ног после финиша, это событие могут классифицировать, как уголовное преступление, которое состоялось вне спортивных соревнований.

"Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии физический контакт сразу после гонки или игры считается событием, которое произошло вне спортивных мероприятий. Поскольку Большунов толкнул Мяки после финиша , такое поведение может быть расценено как нападение, подлежащее уголовному наказанию ", - пояснил Линдберг.

Он добавил, что по этой статье Большунову грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о причинении травм Большуновым.

Российский лыжник во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил Мяки на финише палкой, а сразу после завершения гонки сбил его с ног.

Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а у сборной России отобрали бронзовые награды эстафеты.

Напомним, 24 января Александр Большунов ударил Йони Мяки палкой и сбил его с ног из-за поражения в борьбе за серебро в эстафете на этапе Кубка мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb