Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса

26 января, 2021, 18:01

Один из разработчиков боевого ядовитого вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство "Иммофон"

Оно рассчитано на борьбу с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний, сообщают "РИА Новости".

По словам Ринка, лекарство основано на препарате "диуцифон". Помимо лечения коронавируса, новый препарат предназначен для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.

"Оно работает против вирусных заболеваний, прекрасно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (процесс уничтожения организма иммунитетом, - ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - заявил Ринк.

Ученый подчеркнул, что на сегодняшний день уже проведено тестирование препарата на около 700 пожилых пациентах-добровольцах.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", - отметил Ринк.

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