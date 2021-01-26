Раненый 26 января военный ВСУ находится в тяжелом состоянии
26 января, 2021, 22:38
Состояние раненого на Донбассе 26 января военнослужащего ВСУ тяжелое
Об этом сообщили в Telegram украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
В делегации уточнили, что ранение военнослужащего произошло 26 января около 19.00.
"Раненому оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.
- Ранее ОТУ "Север" сообщил, что 26 января в результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
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