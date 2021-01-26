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Espreso.tvОбществоРаненый 26 января военный ВСУ находится в тяжелом состоянии

Раненый 26 января военный ВСУ находится в тяжелом состоянии

Состояние раненого на Донбассе 26 января военнослужащего ВСУ тяжелое

Об этом сообщили в Telegram украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В делегации уточнили, что ранение военнослужащего произошло 26 января около 19.00.

"Раненому оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.

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