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Espreso.tvОбществоРада одобрила допуск иностранных войск на обучение в Украине

Рада одобрила допуск иностранных войск на обучение в Украине


фото: armyinform
Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 325 нардепов.

В этом году планируется восемь учений с участием иностранных военных, в том числе "Репид Трайдент", "Казак Мейс", "Си Бриз", "Риверайна", "Вориер Вотчер", "Сильвер Сэйбер", "Три меча" и многонациональные учения без названия по подготовке подразделений вооруженных сил.

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