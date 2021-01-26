Рада одобрила допуск иностранных войск на обучение в Украине
26 января, 2021, 11:41
Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году
Об этом сообщает РБК-Украина.
"За" проголосовали 325 нардепов.
В этом году планируется восемь учений с участием иностранных военных, в том числе "Репид Трайдент", "Казак Мейс", "Си Бриз", "Риверайна", "Вориер Вотчер", "Сильвер Сэйбер", "Три меча" и многонациональные учения без названия по подготовке подразделений вооруженных сил.
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