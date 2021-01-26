"Вест Хэм" с Ярмоленко победил "Кристалл Пэлэс" в матче АПЛ

26 января, 2021, 21:59

В 20-м туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко победил "Кристал Пэлэс"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 2:3. За "Вест Хэм" отличились Крейг Доусон и Томаш Соучек, который сделал дубль. В составе "Критал Пэлэс" забил Вилфрид Заха и Миши Бачуайи. Украинец Андрей Ярмоленко появился на поле на 83-й минуте.

В турнирной таблице АПЛ "Кристал Пэлэс" идет тринадцатым. "Вест Хэм" поднялся в зону Лиги чемпионов и теперь занимает четвертую позицию.

Чемпионат Англии

20-й тур

26 января

"Кристал Пэлэс" - "Вест Хэм" 2:3

Голы: Заха, 3, Бачуайи, 90 7 - Соучек, 9, 25, Доусон, 65

18 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4:0.

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